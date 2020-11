Mariah Carey publica vídeo engraçado para lembrar que o natal está chegando; assista

Agora que o halloween já se foi, as pessoas já podem começar a se preparar para montar a árvore de natal, definir o cardápio da ceia e até mesmo a roupa que vestirão.

E para ajudar nesses preparativos, a cantora Mariah Carey publicou recentemente em sua conta do Twitter um vídeo engraçado lembrando as pessoas que o natal está chegando.

Em sua publicação, um “monstro” aparece abrindo uma porta decorada com tema de halloween e então de maneira surpresa a artista aparece dizendo: “Está na hora!”.

Importante esclarecer que nos Estados Unidos durante o mês de novembro é celebrado o Dia de Ação de Graças, ou seja, eles ainda farão um pequeno break para celebrar a data festiva. De toda forma, Mariah reforça que o natal está mais próximo do que se imagina.

E para quem ainda tem dúvida sobre o ponto-chave do vídeo, é que além do marco da transição do halloween > natal, ele mostra na verdade o período em que as pessoas começam a ouvir a música “All I Want for Christmas Is You”.

Divulgado há poucos dias, o vídeo já conta milhares de visualizações e comentários.

Ficou curioso? Assista abaixo à gravação compartilhada por Mariah Carey.