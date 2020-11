Homem que roubou 29 cadáveres de meninas se recusa a pedir perdão aos pais das crianças

Um historiador que roubou os túmulos de 29 meninas e vivia com seus cadáveres mumificados se recusou a pedir desculpas aos pais das crianças. Agora, ele apela para receber alta do hospital psiquiátrico para ir morar com sua nova namorada.

Anatoly Moskvin, de Nizhny Novgorod, na Rússia, transformou as crianças mortas em 'bonecas', vestindo-as com meias, roupas e botas e aplicando batom e maquiagem em seus rostos.

Reprodução / Daily Mail

Segundo o Daily Mail, o homem de 53 anos se recusou a pedir desculpas aos pais de suas vítimas em uma audiência para receber alta do hospital psiquiátrico e cuidar de sua mãe idosa e viver com uma nova namorada.

“Essas meninas são meninas. Não há pais, na minha opinião. Eu não conheço nenhum deles. Além disso, eles enterraram suas filhas e é aí que eu acredito que seus direitos sobre elas terminaram. Então, não, eu não vou pedir desculpas.” – Declarou.

Moskvin também manifestou seu desejo em se tornar um professor de inglês para crianças após uma iniciativa de Vladimir Putin para promover línguas estrangeiras nas escolas.

Reprodução / Daily Mail

Nos tempos soviéticos, ele trabalhou como tradutor para a inteligência militar no Exército Vermelho e, mais tarde, escreveu vários livros de História. Uma comissão médica já recomendou a libertação de Moskvin afirmando que sua esquizofrenia havia sido tratada. Entretanto, a recomendação foi rejeitada por um tribunal.

Moskvin foi detido em 2011 e confessou 44 acusações de abusos em túmulos de meninas de 3 a 12 anos. Anteriormente, ele disse aos pais de suas vítimas: "Vocês abandonaram suas meninas no frio – e eu as trouxe para casa e as aqueci."

Reprodução / Daily Mail

O cadáver da vítima de assassinato Olga Chardymova, de dez anos, foi um dos 29 que ele desenterrou e transformou em bonecas mumificadas, algumas com caixas de música enfiadas no peito. Sua mãe, Natalia Chardymova, não percebeu que, em suas visitas regulares ao túmulo de sua filha, o caixão estava vazio.

“Esta criatura trouxe medo, terror e pânico à minha vida com seu abuso grotesco das crianças mortas. Eu ficaria feliz em saber que ele vai passar a vida no hospital. Ele é uma pessoa doente. Por um lado, não é bom ficar feliz com isso. Mas vou me dar a chance de colocar uma lápide no enredo de minha filha, que foi enterrada sem nome para evitar que ele encontre seu túmulo novamente se for solto.” – Concluiu.

VEJA MAIS: