Estupro culposo: Vídeo mostra Mariana Ferrer sofrendo humilhação de defesa de André de Camargo Aranha

Em setembro deste ano, o empresário André de Camargo Aranha, de 43 anos, foi absolvido pela justiça pela acusação de estupro da blogueira Mariana Ferrer. De acordo com o The Intercept Brasil, o juiz aceitou a argumentação de que ele cometeu “estupro culposo”, um “crime” não previsto por lei que indicaria que não houve a “intenção” de estuprar.

Imagens divulgadas também mostram a defesa, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, humilhando a jovem de 23 anos durante a audiência, mostrando cópias de fotos sensuais da jovem enquanto modelo profissional antes do crime para reforçar ao argumento de que a relação foi consensual. Mariana pediu mediação do juiz.

“Excelentíssimo, eu tô implorando por respeito, nem os acusados são tratados do jeito que estou sendo tratada, pelo amor de Deus, gente. O que é isso?”, diz. Confira:

É importante lembrar que exames constataram conjunção carnal, presença de sêmen na calcinha e ruptura do hímen de Mariana, que ainda era virgem quando denunciou o crime ocorrido em 2018 no Cafe de La Musique, em Florianópolis.

A OAB de Santa Catarina teve acesso à cópia do processo judicial e informou que oficiou o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho para que preste esclarecimentos sobre sua conduta na audiência do caso. A decisão da absolvição por “estupro culposo” foi tomada em primeira instância, possibilitando que os dois lados a questionem.

Internautas voltaram a manifestar apoio a blogueira e modelo por meio da hashtag #justicapormariferrer. Confira:

O precedente de “estupro culposo” e a cena patética do advogado de defesa do acusado mostrando fotos sensuais do Instagram da vítima (que era modelo) pra justificar o abuso é algo preocupante DEMAIS pra todas as mulheres desse país.

