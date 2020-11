Brasileiro fã de modificação corporal vira ‘Orc’ de ‘O Senhor dos Anéis’

Um homem de 41 anos que vive na região da fronteira do Brasil com o Paraguai tatuou 80% do corpo e colocou presas para ficar parecido com um dos ‘orcs’ de filmes como ‘O Senhor dos Anéis’.

Somente as presas parafusadas aos seus dentes verdadeiros custaram quase R$ 3 mil e até seu globo ocular é tatuado.

Orc, como gosta de ser chamado, nasceu na cidade de Iguatemi (MS) e começou a se tatuar aos 15 anos. Aos 35 fez a primeira mudança corporal.

Hoje, ele tem alterações nas orelhas, nariz, língua rachada e piercings subdérmicos para dar forma ao seu rosto e cabeça.

Ele disse que não é inspirado por ninguém, apenas suas ideias e inspirações, mas que sua família não aceita muito seu estilo estranho

“Minha mãe não gosta, meu pai tolera e meus amigos acham estranho”, disse. (Com Daily Star)