450 kg: pescador mata jacaré gigante que o perseguia há 3 anos

Por três anos, Corey Capps sonhou em capturar o enorme crocodilo que vivia no rio atrás de sua casa na Flórida, Estados Unidos. Agora ele finalmente pode dizer que conseguiu.

Capps declarou à CNN que estava dando um passeio de barco no rio com sua esposa quando viu o jacaré parado na margem. Ele ligou para um amigo que tinha crachás emitidos pelo governo que os permitiam ir legalmente atrás do animal.

"Ele me perseguiu três vezes nos últimos dois meses. Algo estava acontecendo entre nós dois." – Afirmou.

No dia seguinte, Capps e seu amigo saíram de barco para procurar a criatura: "Usamos o arpão… Sabíamos que ele era grande, mas não tão grande como quando o puxamos para cima daquela margem."

O jacaré era tão grande – quase 4 metros e mais de 450 kg – que os dois levaram mais de três horas para movê-lo com o barco. Capps planeja empalhar a cabeça do animal. O resto do seu corpo foi vendido para uma empresa de processamento.