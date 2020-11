Vídeo viral de santa sendo arrastada pela chuva é falso; veja o original

Na última semana, voltou a circular nas redes um vídeo em que uma grande imagem de uma santa aparece sendo carregada pela chuva no meio do trânsito.

Feito no Facebook em 2018, um post com o vídeo alcançou 24 mil curtidas. Feito também em 2018, um outro post com as imagens alcançou mais de 9 mil curtidas. Mas seria verdadeiro o seu conteúdo?

O ChurchPOP encontrou o vídeo original no Youtube e desvendou a farsa. Gravado nas Ilhas Canárias, na Espanha, o que era carregado pela água, na verdade, era uma grande lixeira de coleta seletiva.

Ou seja: algum expert em efeitos especiais substituiu a lixeira pela imagem da santa. O áudio original também é diferente do que viralizou.

Os talentosos autores da brincadeira, que enganou muita gente, não foram foram identificados.

