Vídeo: luz do motor do Mustang acendeu, foi verificar e encontrou cobra de 3 metros

Dono de um potente Mustang estava andando com seu esportivo quando uma luz do motor acendeu no painel do carro, na última quinta-feira, em Dania Beach, na Flórida, Estados Unidos.

Imediatamente ele encostou e levantou o capô para verificar e se deparou com uma enorme píton de 3 metros escondida no motor.

Agentes ambientais foram chamados para capturar a píton, que por não ser uma espécie invasora não é protegida por lei.

O próprio governo local vem incentivado os moradores a matarem cobras píton, uma vez que ela demora aves e mamíferos que são nativos da região. (Com Extra)

Veja o vídeo: