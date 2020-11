Homem cai no golpe da ‘lâmpada de Aladim’ e perde cerca de R$ 500 mil

Um médico de Uttar Pradesh, na Índia, foi enganado por golpistas que afirmaram ter uma lâmpada de Aladim e conseguiram que ele pagasse cerca de R$ 530 mil para ter acesso ao gênio, que lhe traria saúde e fortuna.

Parece cena de filme da sessão da tarde, mas foi real. De acordo com o médico Laeek Khan, um deles fingiu ser um ocultista e fez um ‘Jinn’ (uma entidade sobrenatural) sair da lâmpada com algum truque, o que o impressionou bastante.

Eles venderam a lâmpada para ele, garantindo que ele faria fortuna, mas depois, quando tentou acessar o gênio, descobriu que a lâmpada não tinha nenhum poder mágico e que o gênio não passava de um dos comparsas disfarçado.

Reprodução

A polícia foi acionada e conseguiu prender um dos falsários na última quinta-feira, mas o outro fugiu. A mulher de um deles também estava envolvida no golpe.

Outras famílias também caíram no mesmo golpe e a polícia estima que eles tenham faturado alguns milhões de reais com isso. (Com Metro.uk)