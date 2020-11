Homem armado com espada e roupa medieval mata 2 no Canadá

Um homem vestido com roupas medievais e portando uma espada atacou e matou duas pessoas no centro de Quebec, no Canadá, no último sábado. Outras 5 ficaram feridas.

O homem, cuja identidade foi mantida em sigilo, tem 24 anos e atacou em diversas regiões da cidade onde se concentram as principais atrações turísticas.

De acordo com uma testemunha, o matador cortou a garganta da primeira vítima e sem seguida matou mais duas pessoas a cerca de um quilômetro da primeira vítima.

A polícia disse que nada indica que o assassino tivesse algum tipo de motivação, além da pessoal.