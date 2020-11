Homem esconde da noiva que era careca e caso acaba na polícia após casamento

Na Índia, os casamentos são arranjados pelos pais e em alguns casos a noiva só conhece o futuro marido pessoalmente no dia do casamento, principalmente quando são famílias que vivem em regiões muito distantes do país. E é claro que isso leva a situações para lá de bizarras.

Na última terça-feira, uma contadora de 27 anos da cidade de Naya Nagar registrou uma queixa contra seu marido, que tem 29 anos. O motivo? Ele escondeu até depois do casamento que era careca.

Ela alegra quebra de confiança contra o marido e disse que ficou chocada ao descobrir que o marido usava uma peruca, e se soubesse, não teria casado.

Os pais do marido, responsáveis pelo acordo nupcial, disseram que não contaram nada porque esse era um ‘problema menor’.

O marido e o sogro foram autuados por quebra de confiança e difamação. (Com The Times of India)