A verdade por trás do vídeo que mostra sucuri de 15 metros no rio Xingu

Um vídeo que diz mostrar uma impressionante sucuri de 15 metros flagrada no rio Xingu voltou a se tornar viral nas redes sociais. As imagens impressionaram internautas do mundo todo e foram acusadas de edição.

An anaconda measuring more than 50 feet found in the Xingu River, Brazil pic.twitter.com/FGDvyO76sn — The Dark Side Of Nature (@Darksidevid) October 30, 2020

Pensando nisso o portal That Nonsense decidiu investigar a origem do vídeo e descobriu ele apareceu pela primeira vez no YouTube em 2018, sem indicar o local de origem da gravação.

Descubra mais vídeos que impactaram as redes:

Para os analistas, as dimensões das imagens foram editadas para parecerem maiores, o que também alterou a qualidade e fez a cobra ficar muito maior do que realmente é. Confira o vídeo original: