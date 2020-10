Homem é flagrado dando pauladas em jacaré no Rio de Janeiro; veja o momento

Um vídeo divulgado nas redes sociais e compartilhado em uma reportagem da equipe Band Jornalismo em seu canal do YouTube, revoltou diversos internautas. Nele, um homem é flagrado dando pauladas em um jacaré, no canal da Barrinha, localizado na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Band, o caso foi reportado através de uma denúncia anônima para a polícia ambiental, que seguiu até o local para resgatar o animal.

Por sorte, embora machucado e bastante assustado, a agressão não terminou em uma situação fatal, o réptil foi resgatado pela organização e levado para o Parque Nacional Chico Mendes, em que posteriormente será devolvido à natureza.

Maus-tratos

Vale lembrar que recentemente foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro uma lei que aumenta a punição para aqueles que praticarem maus-tratos à animais. A decisão está prevista no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 em que pena vai de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.

Sobre o fato ocorrido no Rio de Janeiro, agora, a polícia trabalha para identificar o homem das imagens, para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

Assista o vídeo abaixo: