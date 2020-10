Futuros pais entram em choque ao verem que filho será 'sósia' de Donald Trump

Um bebê ainda não nascido deixou seus pais em choque.

Segundo o The Sun, Hana Speariett, de 31 anos, e Karl, de 34, ficaram chocados ao descobrir – através de um exame de ultrassom – que o seu filho é um sósia de Donald Trump, com sua silhueta e topete característicos.

O exame foi postado na conta de Hana no Facebook com a legenda “sério… por que o meu bebê se parece com o Donald Trump?” e viralizou, indo parar nas capas dos jornais ingleses.

Apesar de reconhecer a semelhança, o casal de Lytham St Anne's, na Inglaterra, afirma não ser fã do presidente dos Estados Unidos: "Por que o bebê não poderia ser parecido com David Bowie ou algo assim?" – Concluiu Hana.

