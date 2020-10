Fies recebe inscrições de alunos não matriculados até terça-feira

Estudantes não matriculados em universidades podem se inscrever até a próxima terça-feira (3) para tentar uma das 50 mil vagas remanescentes do Fies – Fundo de Financiamento Estudantil.

As vagas remanescentes são as que não foram preenchidas durante os processos seletivos realizados em 2020, de acordo com o MEC (Ministério da Educação).

As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site do Fies (clique aqui).

A ocupação das vagas será feita de acordo com a ordem de conclusão das inscrições.

De acordo com o MEC, a oferta de vagas está distribuída em 4.213 cursos de 881 instituições privadas de educação superior em todo o país.