Casal de pinguins formado por dois machos rouba ninho de casal formado por duas fêmeas

Seria o enredo de uma novela envolvendo pinguins? Não, é apenas mais um dia no DierenPark Amersfoort, um zoológico na Holanda.

Em sua busca incansável para criar um filhote, um casal homossexual de pinguins africanos, que já havia alcançado fama no ano passado por roubar um ovo de um casal de pinguins heterossexuais, agora roubou o ninho de um casal formado por duas fêmeas.

De acordo com a administração do zoológico, a homossexualidade é mais comum nessa espécie de pássaro. Os dois pinguins machos se revezam na guarda do ninho, que contém dois ovos.

"Depois de obter um ovo para chocar no ano passado, eles conseguiram sequestrar um ninho inteiro este ano, em um momento de descuido." – Declarou um funcionário do local em um comunicado à imprensa. Ele chamou o casal de ‘muito determinado’, mas seu desejo de se tornarem pais pode não se concretizar, porque os ovos foram retirados de um casal formado por duas fêmeas, portanto, provavelmente não foram fertilizados.

Segundo a CNN, os dois pinguins são ‘um casal dominante’ entre os 17 pinguins sob os cuidados do zoológico.