Cão estende a pata para pedestre e é salvo de açougue chinês de carne de cachorro

Acorrentado à porta de um açougue chinês especializado em venda de carne de cachorro aguardando seu sacrifício, um cão esquimó americano foi salvo por um pedestre.

Um homem que passava pelo local, na província de Jilin, nordeste da China, viu o animal preso às correntes e parou perto dele para acariciá-lo. O animal, a princípio com medo, estendeu a pata para o desconhecido e esse simples gesto salvou a sua vida.

Ele entrou no açougue e comprou a animal que seria abatido, levando-o para casa e o adotando. O cachorro recebeu o nome de Yuan Yuan.

“Veja como ele ficou com medo enquanto esperava para ser abatido na loja de carne de cachorro e como parecia esperançoso”, disse o novo dono em um post no no Douyin, a versão chinesa do Tik Tok.

Uma representante do grupo Humane Society International, que cuida de animais, disse que claramente Yuan Yuan era um animal de estimação que pode ter sido roubado de seus donos para abastecer o mercado de carne de cachorro na região. (Com Daily Mail)