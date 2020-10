Fotos: tartaruga amarela rara é encontrada na Índia

Uma rara tartaruga amarela foi encontrada em um lago da cidade de Bardhaman, Índia.

Segundo o 24 horas, um funcionário do Serviço Florestal Indiano teria sido a pessoa que encontrou o animal com a cor incomum, que se deve a uma mutação genética ou doença congênita.

Por meio de sua conta no Twitter, ele detalhou a descoberta:

“Hoje, uma tartaruga amarela foi resgatada de um lago em Burdwan, West Bengal. É um tipo raro de tartaruga.” – Escreveu o homem na legenda das fotos.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP

Por sua vez, Ramesh Pandey, outro oficial florestal, escreveu em sua conta no Twitter que poderia ser um caso de albinismo, mas não descartou que possa ser uma nova espécie, pois é o segundo espécime semelhante encontrado neste ano na Índia.

Deve-se notar que em julho eles encontraram outra tartaruga completamente amarela na cidade de Balasore, que faz parte do Oisha, um estado indiano.

It's an albino kind whose peculiar yellow colour is may be bcoz of either some genetic mutation or congenital disorder due to absence of tyrosine pigment. @SudhaRamenIFS @drqayumiitk @wiiofficial1 @moefcc @susantananda3 @mvraoforindia pic.twitter.com/Yfhdu3D06t

— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020