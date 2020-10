Vídeo registra resgate de cadeirante preso em linha de trem pouco antes da locomotiva passar

Um vídeo impactante registrou o resgate de um cadeirante preso em uma linha de trem, nos Estados Unidos, pouco antes da locomotiva passar.

O caso impressionante aconteceu em agosto, como revelado pela página ‘Univision Notícias’. No entanto, voltou a circular novamente pelas redes sociais.

A ação arriscada do agente foi registrada por sua câmera corporal. É possível ver como o homem uniformizado salva a vida do sujeito, cuja cadeira de rodas havia ficado presa nos trilhos.

Ainda de acordo com as informações, apesar do rápido resgate, o homem acabou sofrendo um ferimento na perna. Confira o registo:

