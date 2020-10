Vídeo: pescador foi pegar peixe e acabou pescando jacaré com sucuri enrolada

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra dois pescadores atordoados ao recolherem um ‘anzol de galho’ e se depararem com um jacaré preso e uma sucuri enrolada nele.

O vídeo foi feito n Mato Grosso do Sul há cerca de 1 semana.

O anzol de galho é uma prática comum na pesca e consiste em prender uma linha com anzol em um galho no entorno do rio para pegá-lo depois. Quando eles passam para verificar o anzol, ao invés do peixe tinha um jacaré e uma sucuri.

"Olha só o tamanho do rolo da sucuri enrolado no jacaré. Eita, bicha grande. E agora?", diz um dos pescadores.

Os homens decidem deixar os animais no rio e seguem com o barco.

Veja o vídeo: