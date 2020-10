Vídeo mostra encontro de homens com jiboia enorme e impressiona as redes sociais

Um vídeo que mostra o encontro de dois homens com uma enorme jiboia se tornou viral nas redes sociais. As imagens foram gravadas no quintal de uma casa em Medan, na Indonésia.

De acordo com o portal Tribun Medan, o réptil provavelmente buscava abrigo da chuva atrás de vasos de planta, pois é um animal ectotérmico, o que significa que sua temperatura do corporal vari, de acordo com a temperatura do ambiente. Confira o vídeo a seguir:

Descubra mais vídeos que impactaram as redes:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social aconselha que nunca se deve tentar capturar uma cobra. Além disso, segundo a Lei brasileira 9.605/1998 em seu artigo 29 é crime: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida.