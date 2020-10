Vídeo: Menino de 3 anos aciona acidentalmente veículo que invade supermercado

Um vídeo divulgado nas redes sociais, sobre um fato ocorrido no último dia 21 de outubro, na cidade de Chongqing, na China, está chamando a atenção de diversos internautas.

Na gravação, que foi publicada recentemente é possível ver o momento exato em que um menino de 3 anos aciona acidentalmente um veículo que invade e destrói a fachada de um supermercado.

De acordo com informações do site Live Leak, um mensageiro estacionou o veículo de três rodas no local para entregar alguns pacotes, porém esqueceu de retirar a chave.

Pode se notar ainda nas imagens que a vendedora está dentro do local distraída, quando lida com o impacto. Além disso, o homem tenta correr junto o veículo para tentar detê-lo, porém sem sucesso.

Por sorte, ninguém ficou ferido, embora o susto. Segundo o Live Leak, os pais da criança seguem agora negociando para arcar com os prejuízos do estabelecimento.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento que viralizou nas redes sociais? Assista abaixo.