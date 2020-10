Vídeo incrível de ‘Alce Jesus’ andando sobre as águas viraliza

Os usuários das redes sociais ficaram maravilhados com as incríveis imagens que parecem mostrar um alce andando sobre as águas.

Segundo o The Sun, o vídeo foi postado originalmente no TikTok por Kristy Paniptchuk, que estava em um barco ao longo de um rio no Alasca quando avistou o animal majestoso.

Conforme Paniptchuk aumentava a velocidade do barco, o alce corria ao seu lado e se movia sem esforço aparente na superfície da água.

A certa altura, parece que o animal está andando na superfície da água, mas então ganha velocidade e começa a correr bem na frente do barco.

Paniptchuk insistiu que o vídeo não é falso e acredita que o alce estava tentando subir o rio.

Ela explicou que a façanha surpreendente foi alcançada em grande parte porque o rio tinha apenas cerca de cinco centímetros de profundidade.

Um usuário do YouTube comentou no vídeo, em tom de brincadeira: “O messias voltou”. Outro gaiato soltou: "Ele voltou não como um leão ou cordeiro, mas como um cervo de tamanho improvável."