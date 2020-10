Mais de 16 milhões de americanos pensam que achocolatados vêm de vacas marrons

Se você for ao site da Innovation Center for U.S. Dairy, a pergunta mais frequente é: "O leite com chocolate vem de vacas marrons?". Eles respondem de forma clara e educada:

"Na verdade, leite com chocolate – ou qualquer leite com sabor – é o leite de vaca branco com aromatizante e adoçantes."

Infelizmente, essa mensagem não parece estar repercutindo entre o público dos Estados Unidos, já que uma pesquisa encomendada pela organização voluntária descobriu que espantosos 7% dos estadunidenses ainda pensam que o leite com chocolate vem diretamente de uma vaca marrom.

Se você multiplicar isso, são 16,4 milhões de pessoas em todo o país que pensam que o milkshake de chocolate poderia ser bebido diretamente das tetas de uma vaca, relata o IFLS.

Além disso, 48% dos entrevistados admitiram não ter certeza de onde vem o leite com chocolate. Ou seja: são mais de 154 milhões de potenciais eleitores que não estão confiantes o suficiente para chutar "vacas?".

A pesquisa, feita com mais de mil adultos, também relata que 95% dos habitantes das terras do Tio Sam têm algum tipo de queijo na geladeira. Esperamos que eles conduzam um estudo de acompanhamento para verificar se os americanos acham que o queijo azul vem de vacas azuis…