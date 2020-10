Gatinho viraliza ao tentar salvar irmão que estava com a cabeça presa em uma caixa

Os gatos são conhecidos por se esconderem e entrarem em lugares inusitados e um vídeo compartilhado recentemente no Twitter está para provar isso.

Na gravação é possível ver que um gatinho entrou em apuros, após ficar com a cabeça presa em uma caixa. E para salvá-lo, seu irmão tenta de todas as formas fazer com que ele seja solto.

Publicado no último dia 27 de outubro, pelo perfil Spooky Gatitos Gorditos, o vídeo já conta com mais de 300 mil visualizações. Assista abaixo:

free him 😡 pic.twitter.com/9P5UND2rTg — spooky gatitos gorditos (@GorditosGatitos) October 27, 2020

Além das curtidas, o vídeo rendeu diversos comentários, dividindo opiniões, dentre eles:

– “Adoro como ele começa a lamber o rosto do outro gato, tipo, ‘não se preocupe, vou encontrar uma maneira de tirar você daí. Espera aí, amigo’”;

– “O gato na caixa parece surpreendentemente confortável”;

– “Por que ficar ali filmando o coitado em vez de liberá-lo?”;

– “Espero que alguém intervenha e solte aquele pobre gato!”.