Tubarão arranca braço de garoto e perna de guia turístico em ataque feroz

Um brutal ataque de tubarão ocorreu neste domingo em Sharm El-Sheikh, um popular destino para turistas no Egito, deixando um garoto de 14 anos sem um braço e um guia turístico sem a perna.

O acidente ocorreu quando o garoto, sua mãe e o guia estavam mergulhando com snorkel. De acordo com testemunhas, ataque foi rápido e feroz.

O tubarão foi descrito como um ‘ponta-branca’ de quase dois metros de comprimento.

Os feridos foram levados para o hospital de emergência, onde os médicos tentaram salvar o braço do garoto, mas não foi possível. Ambos (jovem e guia) estão em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Apesar do acidente, autoridades do Egito afirmaram que são bastante raros os ataques de tubarões no Mar Vermelho. (Com The Sun)