Nova cepa do vírus da gripe aviária altamente contagiosa é descoberta na Coréia do Sul

Autoridades médicas da Coréia do Sul descobriram uma nova cepa do vírus da gripe aviária (Sars-cov-2) e suspeitam que seja mais contagiosa do que a já conhecida .

Dois casos da doença foram confirmados na província de Gyeonggi e o governo determinou medidas sanitárias em todos os locais que contenham aves em cativeiro, que deverão ficar em quarentena.

O Ministério do Meio Ambiente coletou fezes de pássaros selvagens e a análise confirmou a presença do vírus da influenza aviária do tipo H5N8 altamente contagioso.

A última vez que o Sar-cov-2 foi registrado na Coréia foi em 2018, com o vírus H5N6.

O governo pretende continuar testando pássaros selvagens e de criadouro e uma área de 10 km de diâmetro de onde for detectado o vírus será colocado em quarentena. (Com Daily Star)