Homem puxa ônibus com mais de 13 toneladas com o dente e bate recorde mundial; assista

Um homem russo voltou a entrar no livro dos recordes, após bater seu próprio número, ele puxou um ônibus com mais de 13 toneladas com o dente.

A notícia foi compartilhada pelo Guinness World Records em sua página do Facebook este mês e gerou bastante repercussão.

Para quem ficou curioso, trata-se de Igor Zaripov, que puxou o veículo com exatos 13,713.6 kg. E o que mais chama a atenção é que o ônibus não estava vazio e não estamos falando de itens, mas sim de pessoas dentro.

Para alcançar seu recorde anterior de 15 de outubro de 2012, Zaripov precisava atingir a marca de 12.360 KG, que como se pode ver, de fato foi.

Depois de ser divulgado no Facebook, o vídeo que registra o momento em que o homem russo logra a nova marca já conta com milhares de curtidas e comentários, dentre eles: “E eu não consigo nem quebrar uma noz com os dentes”, “Sinceramente, não sei como um ser humano pode fazer uma coisa dessas. Uau!”, “Eu não teria acreditado se não tivesse visto”.

Ao que se sabe, até o momento, nenhuma outra pessoa conseguiu superar este peso.

Quer conferir o vídeo de Igor Zaripov batendo o novo recorde mundial? Assista abaixo.