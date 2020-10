Dias das bruxas: casa com decoração hiper-realista de Halloween chama a atenção da polícia; veja fotos

O Helloween – ou Dia das bruxas – é uma festa levada a sério nos países anglófonos, principalmente nos Estados Unidos: às vésperas do 31 de outubro, as famílias americanas começam a decorar suas casas com imagens assustadoras, conforme manda a tradição.

Entretanto, algumas pessoas parecem levar a brincadeira longe demais. Esse foi o caso de Steven Novak, que criou enfeites hiper-realistas para a sua casa no Texas.

Reprodução / Dallas observer

Segundo o jornal local Dallas Observer, a ‘arte’ de Novak, com corpos ensanguentados espalhados pelo jardim, chamou a atenção da polícia.

Seus vizinhos alegam que, todos os dias, muitas viaturas param em frente à sua casa para averiguar o que aconteceu por ali, mas vão embora ao perceberem que se trata apenas de uma decoração de Halloween.

Reprodução / Dallas observer

O homem afirma que "rega os corpos com sangue" depois dos dias de chuva, que acaba limpando parte da cenografia criada por ele.