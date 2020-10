Vídeo viral mostra salto impressionante de leopardo durante perseguição

Um vídeo que mostra o incrível salto de um leopardo se tornou viral nas redes sociais. As imagens flagradas por uma câmera de segurança foram publicadas no Twitter pelo guarda florestal indiano Susanta Nanda e acumularam mais de 11 mil visualizações.

De acordo com o India Today, o animal perseguia uma presa, um gato ou um cachorro, em uma área residencial quando se deparou com um portão e pareceu saltá-lo sem esforços. Confira:

Descubra mais vídeos que impactaram as redes:

Struggle for existence. Leopard on its heels, chasing one of its favourite prey.

A leopard is known to leap over 20 feet and can jump up to 10 feet into the air. Such a powerful big cat.. pic.twitter.com/tZ3rjVJTmP

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 26, 2020