Vídeo: Menina de 4 anos canta para despedir-se de gato doente

Abby era uma garotinha de apenas 4 anos que tinha uma conexão especial com seu gato Bailey, que já tinha 14 anos quando foi diagnosticado com uma insuficiência renal intratável, no final de 2018, nos EUA.

E Bailey não era um gato qualquer. Ele também já era uma estrela do Instagram, com seu canal ‘Bailey, No Ordinary Cat’, com mais de 200 mil seguidores.

Com a doença, Bailey começou a ficar fraco e as brincadeiras com Abby se tornaram cada vez mais raras. Mas ela continuava segurando o pet no colo, acariciando e lendo livros de histórias para o gato.

Já no final, quando Bailey não tinha mais forças, Abby resolveu cantar uma canção de despedida para o amigo, que estava repousando em seus braços. Ela cantou ‘You are my Sunshine’ e o triste momento foi filmado pela família para a menina guardar de recordação.

