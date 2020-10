Vídeo flagra píton engolindo gambá na Austrália

Um apanhador de cobras gravou o momento em que encontrou uma píton-carpete engolindo um gambá perto da sua casa em Queensland, na Austrália.

De acordo com sua página no Facebook, Snake Catcher Noosa, este é o ciclo da vida selvagem. É normal que essa espécie de cobra capture gambás para se alimentar durante o dia, pois a visão do animal é limitada e ele usa as horas de Sol para descansar.

Esta espécie de píton atinge de 2 a 4 metros de comprimento na fase adulta e pode pesar cerca de 15kg.