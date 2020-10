Vídeo: professor humilha aluno portador de autismo em aula virtual

As imagens causaram revoltas nas redes sociais. Durante uma aula virtual, um professor de uma universidade no México ridicularizou um aluno com Síndrome de Asperger, um transtorno do espectro autista.

“Não invente coisas: se você seguir eu vou te reprovar antes por falta de capacidade intelectual.” – Atacou o professor. Mais tarde, ele ainda chamaria o jovem de ‘burro’.

Segundo o Clarín, o protagonista do violento incidente é César Augusto Leal Chapa, professor do curso de Engenharia Mecânica e Elétrica da Universidad Autónoma de Nuevo León. No vídeo completo da aula dada através do Zoom, ele não poupou em insultos a Jesús David Aguilar, a quem chegou a pedir "para arrancar o cérebro".

O vídeo viralizou e vários alunos da instituição de ensino pediram a demissão do professor, que se desculpou ressaltando que tudo se devia ao ‘estresse da pandemia’:

“Minha prática como professor foi afetada pelo estresse causado pelas condições da pandemia, uma vez que essas expressões não refletem meus princípios.” – Declarou Leal.

Entretanto, através de uma carta publicada no Facebook, o professor renunciou ao seu cargo, o qual ocupava há 40 anos: “Um ciclo se fechou. Mas, como diz o ditado, quando uma porta se fecha, uma janela se abre.” – Escreveu na rede social.

Veja o vídeo (em espanhol) abaixo: