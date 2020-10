Vídeo: mulher tem carro arrastado por trem e milagrosamente sai ilesa

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias mostra quando um carro morre em cima da linha férrea em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e acaba atingido pelo trem que não conseguiu frear a tempo.

Nas imagens, vemos quando o passageiro desce do carro e tenra empurrá-lo com a ajuda de um pedestre que passava pelo local, mas não houve tempo e o trem bate no automóvel.

O carro é arrastado por cerca de 50 metros e milagrosamente a mulher que estava no automóvel saiu completamente ilesa do acidente.

Luciane Aparecida, dona do carro, disse que não escutou o apito do trem se aproximando e entrou em desespero.

“Achei que dali não sairia com vida. Foi uma providência divina”, disse em entrevista a programa de TV.