Vídeo mostra enorme tubarão-branco encurralando família no mar

Um vídeo registrado por um especialista em tubarões gravou o momento em que uma família em caiaques de surf é cercada por enormes tubarões brancos na costa da Califórnia.

Na imagem, o tubarão se aproxima e segue os 3 caiaques por cerca de 100 metros e depois se afasta sem atacar.

Segundo o especialista, a família agiu de forma inteligente ao não entrar em pânico e evitar movimentos bruscos que chamassem a atenção do tubarão-branco.

Carlos Gauna, fotógrafo profissional que filmou tudo com drones, esclareceu que, ao contrário do que se pensa, os seres humanos não fazem parte dos hábitos alimentares dos tubarões. (Com MSN)

Veja as imagens: