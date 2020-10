Vídeo: Homem que estava se engasgando para viatura e é salvo por policial

Um policial americano se tornou um herói e viralizou nas redes sociais, após salvar a vida de um homem que estava se engasgando, em um vídeo divulgado no último dia 16, no Facebook pelo Hillsborough County Sheriff's Office.

De acordo com informações do portal de notícias Hindustan Times, o homem, não identificado, estava em seu veículo comendo um sanduíche quando engasgou com parte dele. Ele ainda tentou chamar a atenção dos oficiais que pararam próximo, buzinando, mas como não teve resposta saiu do veículo e então foi ajudado por um dos policiais.

Por sorte, a equipe policial estava próxima e os cuidados necessários foram adotados imediatamente para que as vias respiratórias do homem fossem desobstruídas.

No Facebook, a publicação rendeu diversos comentários com elogios e reações, dentre eles:

– “Obrigado Deputy Rideout! Você salvou a vida de uma pessoa. O gabinete do xerife do condado de Hillsborough tem tantos deputados incríveis. Servindo ao público e nos mantendo seguros”;

– “Nossos deputados salvam e protegem todos os dias, enquanto colocam suas próprias vidas em risco. Eles merecem nossa gratidão e respeito! Você nunca sabe quando podemos ser nós ou um de nossos entes queridos que precisam deles! Obrigado pelo seu serviço, ótimo trabalho!’;

– “Estou feliz que o homem esteja bem. Obrigado, Deputy Rideout”;

– “Uma sensação tão assustadora! Tão feliz que você o salvou! Trabalho incrível!”.

Quer assistir como foi este momento? Veja abaixo.

Cuidados em casos de engasgo

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, alguns cuidados especiais devem ser adotados de acordo com a idade do indivíduo. Para isso, deve ser aplicada a Manobra de Heimlich, que funciona da seguinte maneira

“Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra "J"), até que a vítima elimine o corpo estranho”.

As orientações completas podem ser conferidas no site do Ministério da Saúde.