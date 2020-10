Vídeo: gato dá pulo incrível para se salvar de incêndio em apartamento em Nova York

Um gato que estava preso em um apartamento em chamas em Nova York, nos Estados Unidos, deu um salto incrível para salvar a sua própria vida.

O vídeo, gravado pela jornalista Anjali Hemphill, da NBC, registrou o momento em que o gato malhado laranja (que parecia ter o pelo escurecido pela fumaça) salta da janela do imóvel para os braços dos policiais que o aguardavam abaixo.

O valente felino ainda tentou escalar a lateral do prédio antes de finalmente se soltar de uma altura de sete metros. Ele errou a mira mas, felizmente, sobreviveu à queda, sendo levado a um abrigo de animais, onde recebeu tratamento por ter inalado muita fumaça.

Segundo o New York Post, sete pessoas – incluindo dois policiais – ficaram feridas no incêndio, que foi iniciado por um homem que não morava no prédio.

Veja o vídeo do incidente abaixo:

Amazing video of a cat jumping out of a second floor window in East Harlem Saturday. Police responded to a domestic dispute at Lincoln Houses where they say man locked himself inside apartment & set it on fire. 7 people hurt including 2 cops @NBCNewYork (courtesy Aaron Ganaway) pic.twitter.com/1nLmFnsW0U

— Anjali Hemphill (@AnjaliHemphill) October 25, 2020