Raro filhote de rinoceronte branco nasce em parque da Disney

Um raro filhote de rinoceronte branco, uma espécie considerada em risco de extinção, nasceu em um dos parques da Disney, o Disney's Animal Kingdom, na manhã deste domingo, segundo o blog da empresa.

A mãe rinoceronte chama-se Kendi e o filhote já está andando e mamando normalmente.

Mãe e filho foram afastados do resto da manada para a proteção do filhote.

O rinoceronte é o segundo maior animal terrestre do mundo e um filhote ao nascer pode pesar 60 quilos.

De acordo com o parque, mais dois outros filhotes de rinoceronte devem nascer até o meio do ano que vem. (Com Fox6)