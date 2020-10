Vídeo mostra jovem saltando do topo de um prédio a outro sem proteção

Um vídeo publicado há cerca de um mês no TikTok continua viralizando nas redes sociais e em diversas páginas de notícias, devido a sua proposta considerada arriscada. Nele, é possível ver um jovem da cidade de Brighton, no Reino Unido, saltando do topo de um prédio a outro sem nenhum tipo de proteção.

Segundo informações do portal britânico The Argus e como se pode ver nas imagens, um grupo de policiais acompanhava o ato arriscado observando-o da parte de baixo, na rua.

Na gravação é possível ver ainda que outra pessoa, não identificada, aguardada o jovem do outro lado, esperando que o salto fosse concluído com sucesso.

Devido ao risco, as imagens foram marcadas com o alerta: “A ação neste vídeo pode resultar em ferimentos graves”.

Por sorte, mesmo não recomendada a reprodução por qualquer indivíduuo, o jovem conseguiu concluir seu salto sem nenhum acidente.

Aos que desconhecem, este tipo de salto entre determinadas distâncias seja para espaços diferentes ou do mesmo local é conhecido como “Parkour”. A prática é comum não somente na Inglaterra, mas em diversos outros países, incluindo o Brasil.

Por fim, o vídeo já conta com mais de 800 mil visualizações e diversos comentários. Confira abaixo.