Vídeo mostra luta de duas cobras e surpresa de quem gravava ao descobrir o motivo da briga

O momento em que duas cobras travam uma disputa se tornou viral e deu o que falar esta semana. As imagens, que mostram como os animais parecem estar conectados por algo em suas bocas, entregam um desfecho que pode sensibilizar algumas pessoas.

Descubra mais vídeos que impactaram as redes:

De acordo com o Sputik News, a gravação foi feita em Hunlock Creek, na Pensilvânia. Nela é possível ver como as cobras lutam até as últimas chances por uma presa. Confira: