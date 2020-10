A reação de um gato ao visitar a praia pela primeira vez faz sucesso nas redes sociais

A reação de um gato ao conhecer a praia pela primeira vez se tornou viral e divertiu as pessoas nas redes sociais. As fotos do animal chamado Pumpkin foram publicadas por sua dona no Facebook.

Descubra mais vídeos que impactaram as redes:

De acordo com o portal The Dodo coleta, o gatinho ficou encantado com a areia e a água, mas não tanto o vento, o que rendeu ótimos cliques.

Confira: