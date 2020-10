Vídeo registra momento impactante em que carro despenca de 3 metros de altura em estacionamento

Um fato ocorrido durante o mês de setembro voltou a viralizar nas redes. Na gravação de 10 de setembro, é possível ver o momento exato em que um veículo bate em uma mureta do estacionamento da igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, localizada no município de Colombo, no estado do Paraná e despenca de uma altura de aproximadamente 3 metros.

De acordo com informações do portal Tribuna, a Polícia Militar (PM) informou que trata-se de um homem de 64 anos, que embora o susto, teve ferimentos moderados e recebeu os cuidados médicos necessários.

Mas o que de fato aconteceu e provocou o acidente?

O site explica que não foram obtidas informações do que o homem estava fazendo no local, uma vez que a administração do espaço fica localizado do outro lado.

De toda forma, nota-se que o veículo segue em linha reta, sem parar, acreditando-se assim que possa se tratar de um mal súbito.

Segundo informações de alguns moradores de Colombo, o estacionamento da igreja é utilizado como autoescola, o que pode não ser necessariamente o que aconteceu neste caso, mas que também desperta um alerta.

Por fim, após o ocorrido, como citado anteriormente, o homem recebeu os cuidados médicos necessários, sendo encaminhado a um hospital de Curitiba.

Quer conferir como foi este momento que chamou a atenção de diversos internautas? Assista abaixo o vídeo divulgado no YouTube.