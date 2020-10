Vídeo registra momento em que menina de 4 anos fica presa em máquina de ursos de pelúcia

Todo mundo ou a maioria já teve o desejo de jogar e ganhar um urso naquelas máquinas de prêmios, né?

E embora esta seja a vontade de muitas pessoas, a verdade é que garantir uma pelúcia pode não ser uma tarefa fácil. Mas então o que pode ser feito?

Um vídeo divulgado nas redes sociais e na internet recentemente mostra na verdade o que não deve ser feito para conseguir um prêmio. Na gravação, feita na cidade de Lishui, na China uma menina de 4 anos entra em uma máquina, com a ajuda da irmã para conseguir um ursinho, mas ao tentar sair, o inesperado acontece.

Você não pode deixar de ver também:

No início do vídeo é possível ver que a menininha mais nova tenta acessar a máquina ao lado, porém sem sucesso, então, sem desistir, ela segue para a próxima e é quando consegue entrar na zona dos tão sonhados prêmios. Mas e para sair? Esse é o problema que a pequena enfrenta, ela fica presa junto com os outros bichinhos de pelúcia.

Desesperada com a situação, a irmã mais velha corre e pede ajuda de uma mulher não identificada que é quem aciona o corpo de bombeiros.

Por sorte, a menina de 4 anos não ficou ferida. Segundo informações do portal Live Leak, como não foram identificados os responsáveis, ambas as garotas foram entregues à polícia.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo o vídeo divulgado por um canal do YouTube.