Vídeo mostra som impressionante emitido por jiboia antes de dar o bote

Os mecanismos de defesa dos animais sempre podem surpreender! Desta vez, um vídeo gravado pelo biólogo acreano, Rafael Almeida, capturou o som impressionante que uma jiboia reproduz ao se sentir ameaçada.

De acordo com o portal Continet Notícias, as imagens foram feitas no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) de Cruzeiro do Sul.

“O bafo da jiboia é um mecanismo de defesa: quando se sente ameaçada, ela solta o ar dos pulmões, que acaba produzindo um ruído característico quando o ar passa pela glote.

Esse ar não causa mal algum. O que pode acontecer é o animal desferir um bote”, disse o especialista.

As jiboias podem atingir até quatro metros de comprimento e não é uma cobra que apresenta presas capazes de inocular veneno. Ela caça e mata suas presas usando a compressão do corpo da vítima e causa a morte por asfixia.