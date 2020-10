Contratação do carioca Marx Lenin por time russo vira notícia na Europa

O nome do jogador de futebol Marx Lenin dos Santos Gonçalves, que atuava como meia no Flamengo, foi anunciado como novo reforço do Akron Togliatti, time da Segunda Divisão Russa.

O evento chamou a atenção da imprensa internacional: essa será a primeira experiência do carioca de apenas 20 anos em um time estrangeiro.

Há alguns anos, em entrevista ao Globo Esporte, o jogador afirmou que a origem do seu nome nada tem a ver com os revolucionários socialistas e comunistas Karl Marx e Vladimir Lenin: "É uma história muito complicada, minha mãe gostava dos nomes, mas não sabia o significado."

Segundo Marx Lenin, o médico teria dado algumas sugestões de nomes à sua mãe e essa foi a que ela mais gostou.