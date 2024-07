Dia do Orgasmo: 10 segredos para você chegar lá

Celebrado em 31 de julho, o Dia do Orgasmo é uma excelente oportunidade para explorar e aprimorar sua sexualidade. Se você deseja otimizar sua experiência e alcançar o clímax com mais facilidade e prazer, confira esses 10 segredos que podem transformar sua vida sexual.

Um estudo da Universidade de Chapman (EUA) com mais de 50 mil pessoas mostrou que 95% dos homens disseram que, geralmente ou sempre, têm orgasmo em relações sexuais. Enquanto apenas 65% das mulheres disseram o mesmo.

Por isso, este artigo é voltado para o orgasmo feminino. Lembrando que o prazer é uma jornada pessoal e única. Cada corpo responde de maneira diferente, então não tenha medo de experimentar e encontrar o que funciona melhor para você.

Então, aproveite esse Dia do Orgasmo para aprender mais sobre o seu prazer!

10 segredos para chegar ao orgasmo

1. Respiração

A respiração correta pode fazer toda a diferença durante o clímax. Isso porque a respiração profunda ajudam a relaxar o corpo e intensificar as sensações de prazer.

Para isso, inspire profundamente pelo nariz, segurando o ar por alguns segundos, e expire lentamente pela boca. Concentre-se na sensação do ar se movendo por seu corpo.

A respiração controlada pode aumentar o prazer e a intensidade do orgasmo.

2. Experimente estímulos variados

Explorar diferentes tipos de estimulação é essencial para descobrir o que realmente te proporciona prazer. Desde toques suaves até pressões mais intensas, experimente técnicas variadas para ver o que funciona melhor para você.

3. Masturbação

A masturbação é uma ferramenta poderosa para entender suas preferências e como seu corpo responde ao prazer. Uma indica importante é usar lubrificante no clitóris, mesmo se você tiver boa lubrificação natural.

Dedique tempo para explorar suas sensações e ajustar a frequência conforme necessário. Veja aqui um guia sobre masturbação feminina, com dicas práticas para melhorar seu prazer.

4. Encontre o Ponto G

Localizar o ponto G pode intensificar o prazer. Por isso, vale a pena dedicar tempo para explorar essa área e descubra como ela pode contribuir para uma experiência sexual mais intensa. Confira este artigo sobre o ponto G para obter mais informações.

5. Explore outras Zonas Erógenas

Mas não se limite ao clitóris ou ao ponto G. Outras zonas erógenas, como o pescoço, seios e parte interna das coxas, também podem ser extremamente sensíveis e proporcionar prazer.

Experimente carícias, como beijos no pescoço e mordidas leves na orelha, práticas que são comuns no início de uma relação, mas que muitas vezes são esquecidas em relacionamentos de longo prazo.

Ativar o Sistema Nervoso Autônomo através da atenção e presença no momento pode intensificar o prazer.

6. Pompoarismo para fortalecer seu corpo

A Ginástica Íntima pode intensificar suas sensações e orgasmos. Incorporar exercícios de Pompoarismo à sua rotina pode fortalecer os músculos do assoalho pélvico e melhorar o controle sobre o prazer. Veja aqui técnicas de Pompoarismo para fazer em 15 minutos.

7. Apimente o sexo com novidades

Adicionar novidades pode aumentar a excitação e o prazer. Por isso, experimente fantasias, jogos e acessórios para tornar a experiência mais estimulante. Descubra mais sobre como apimentar o sexo aqui.

8. Use vibradores (mas com moderação)

Vibradores podem ser um excelente complemento, mas é importante usá-los com moderação. Isso porque ele pode dessensibilizar o clitóris progressivamente, dificultando que a mulher chegue ao orgasmo sem ele com o tempo.

Utilize vibradores e outros produtos eróticos para explorar novas sensações e não como uma substituição ao toque manual ou estimulação direta.

9. Crie um ambiente relaxante

Um ambiente confortável e relaxado pode melhorar sua experiência. Prepare um espaço tranquilo e íntimo, onde você se sinta segura e à vontade para explorar suas sensações. Explore todos os sentidos:

Visão: Utilize luzes indiretas, como abajures ou luzes de corredor, para criar um ambiente acolhedor e sensual. Olfato: Use óleos essenciais afrodisíacos ou personalizados. Escolha uma essência específica para criar uma âncora mental que estimule a excitação ao sentir o cheiro. Audição: Selecione músicas que criem uma atmosfera romântica ou provocante. A música pode transformar seu estado emocional e intensificar sua experiência.

10. Conheça o seu prazer

Para uma compreensão mais profunda da sua sexualidade e para aprimorar o prazer, o Mapa Sexual do Personare é uma ferramenta valiosa. Este mapa oferece uma análise personalizada com base em sua data, hora e local de nascimento, revelando aspectos importantes sobre sua vida sexual, desejos e preferências.

Conhecer seu Mapa Sexual pode facilitar uma comunicação mais aberta e honesta com a pessoa parceira sobre suas expectativas e desejos, te ajuda a entender suas inclinações naturais, assim você pode se sentir mais confiante para explorar novas experiências que se alinhem com seu perfil sexual.

Além disso, aspectos como Lua, Marte, Vênus e Lilith ajudam a conhecer suas necessidades e limites sexuais,

Para explorar seu Mapa Sexual e descobrir como ele pode enriquecer sua vida íntima, acesse Personare e obtenha uma análise personalizada que ajudará você a maximizar seu prazer e autoconhecimento.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

fisioterapia.roberta@gmail.com