Tarot para as Olimpíadas 2024: início promissor + surpresas desagradáveis

As Olimpíadas começam nesta sexta-feira, 26 de julho, sob imensas expectativas de brilhar ainda mais sob as luzes de Paris e, pela primeira vez, com uma cerimônia de abertura fora de um estádio. Será que o evento fará jus a tamanhas expectativas? Tiramos as cartas do Tarot para as Olimpíadas de Paris 2024.

ANÚNCIO

No jogo do Tarot, temos O Carro, O Louco, O Julgamento, O Pendurado e A Torre formando um clima de surpresas e desafios para os Jogos Olímpicos deste ano.

Também fizemos uma tiragem especial de previsões para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024, que não são tão animadoras com O Eremita, A Roda da Fortuna e O Papa.

Te contamos tudo a seguir. E se quiser comparar com as previsões astrológicas para as Olimpíadas de 2024, clique aqui. Spoiler: são muito próximas.

Um início promissor para as Olimpíadas

Inicialmente, as cartas revelam um evento bem organizado e bem conduzido por mentes e mãos hábeis e firmes com, aparentemente, pouquíssimos erros ou problemas.

O Arcano 7, O Carro, a carta das competições, conquistas e vitórias segue confiante. Já O Louco, a carta zero do Tarot, sai na posição do que não existe, ou seja, temos um Carro sem O Louco, um movimento firme e direcionado, sem distrações, sem dispersões e sem desorganização.

A posição do Louco na casa dois reforça as características de controle, boa condução e direção do Carro. Portanto, as primeiras competições tendem a ser emocionantes, trazendo grandes feitos, principalmente, de pessoas de fora da França.

Porém, essa situação ideal não se mantém por muito tempo.

Veja também:

As surpresas (nem tão boas) dos Jogos de Paris

Podemos ter muitas surpresas nesta edição do evento. Isso porque O Julgamento, na casa 3 da tiragem, aponta para eventos inesperados durante as Olimpíadas, que podem comprometer o seu bom andamento.

Como temos um anjo que toca uma trombeta, vindo do céu, esses eventos são de ordem maior. Podem estar relacionados com crises políticas, sociais, eventos climáticos e até a descoberta de fraudes que podem anular vitórias ou desclassificar atletas.

Outra possibilidade bastante viável é termos bons resultados de atletas impensáveis. Além disso, O Pendurado, no resultado do jogo, aponta para uma decepção em relação às expectativas criadas sobre os jogos ou sobre atletas.

Vejam que o jogo inicia pleno em movimento, com o Carro seguindo com firmeza, mas é afetado por uma força maior (Julgamento). Terminando pendurado pelo pé, estagnado, preso (Pendurado).

+ Precisa de um conselho? Sorteia aqui uma carta do Tarot e veja uma orientação objetiva para a sua questão

Os graves riscos às Olimpíadas de Paris

E não para por aí. Na posição central, que representa as próprias Olimpíadas, temos o Arcano 16, A Torre, que traz em sua imagem um raio destruindo uma Torre que desmorona em meio aos seus destroços. Tudo vindo abaixo.

Vejam que O Julgamento e A Torre se referem a eventos de grandes dimensões e forte impacto. O que nos leva a pensar o que poderá ocorrer terá ampla e profunda repercussão.

Portanto, as Olimpíadas podem ser marcadas por acidentes graves, ataques, agressões, ou desentendimentos políticos. Ou seja, existe um comprometimento das estruturas ocasionado por fatores externos.

Nesse sentido, o Tarot revela uma edição das Olimpíadas cheia de surpresas e polêmicas.

+ Veja qual as suas cartas no Tarot Semestral com previsões para a sua vida

As previsões do Tarot para o Brasil

Na tiragem do Tarot especial para o Brasil, temos O Eremita, A Roda da Fortuna e O Papa indicando que não poderemos esperar grandes resultados, de forma geral, havendo poucas áreas com destaque para o nosso país. delegação verde-amarela.

Esses três Arcanos são símbolos que não estão confortáveis em competições esportivas e em desempenho físico, revelando que, de forma geral, nossos atletas poderão encontrar dificuldades de avançar nas provas e conseguir bons resultados.

A Roda da Fortuna pode mostrar reviravoltas que mudarão alguns quadros, nos trazendo conquistas inesperadas e trazendo alguma alegria.

Já O Papa pode indicar algum destaque maior em falas, histórias, atos ou apresentações de nossos representantes No geral, saímos dos jogos aprendendo e também ensinando lições valiosas.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é cartomante e tarólogo. Oferece consultas online de Tarot, Baralho Cigano (Lenormand) e Runas. Além disso, oferece cursos no Rio de Janeiro.

contato@lenormando.com.br