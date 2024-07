Você já deve ter ouvido falar que Vênus é o planeta do amor — e é mesmo. Mas Vênus também é o planeta do dinheiro. Por isso, ele indica o perfil financeiro de cada signo do zodíaco.

E nada melhor do que conhecer o seu perfil para gerenciar melhor as contas e conquistar seus sonhos, não é?

Afinal, dinheiro não compra felicidade, mas garante comida, aluguel, viagens, diversão e resolve uma série de problemas. No entanto, muitas vezes, a má gestão financeira pode levar a sérios problemas, sendo importante entender como e por quais razões você gasta.

Sim, a forma que você lida com o dinheiro está no seu Mapa Astral. Mas atenção: seu “signo” (o signo solar, que todo mundo conhece) não diz muito sobre a gestão financeira. Entenda melhor a seguir como a sua Vênus tem a ver o dinheiro na sua vida.

Dinheiro no Mapa Astral

Muito mais do que um signo, o Mapa Astral é um conjunto complexo de planetas, Casas, aspectos e signos. Por isso, precisa ser estudado na totalidade. Não se pode, assim, pegar um fator isolado e simplesmente dizer como cada signo lida com dinheiro.

Dentre os posicionamentos do Mapa, a Casa 2, por exemplo, representa a forma que você dá ao que te pertence e mostra sentido de valor e segurança que você tem na sua vida.

No entanto, há outro elemento importante para ver: o signo onde você tem o planeta Vênus. Sim, ele é mais conhecido como o “planeta do amor”, mas, entre outros aspectos, mostra o valor que você dá às coisas, sua atitude com o dinheiro, como lida com conforto e bens pessoais.

Por isso, Vênus no Mapa Astral é uma parte importante na Astrologia para você conhecer os pontos fortes e fracos de sua vida financeira. Vem ver!

Onde está Vênus no seu Mapa?

Todo mundo tem Vênus no seu Mapa Astral! Você pode ver que seu Mapa Astral (faça o seu aqui gratuitamente). É só conferir a tabela, procurar pelo planeta Vênus e ver qual signo aparece ao lado. No exemplo abaixo, a pessoa tem Vênus em Touro.

Agora que você já sabe o seu signo de Vênus, descubra a seguir como é o seu perfil financeiro, pontos fortes e fracos, para saber suas forças e onde precisa trabalhar para melhorar.

O perfil financeiro de cada signo de Vênus

Vênus em Áries e as finanças

Pontos fortes:

São pessoas de ações rápidas e arrojadas na vida financeira. Por isso, são capazes de gerar valor e conseguir ganhar dinheiro rapidamente por meio de iniciativas corajosas. Não tem medo de arriscar ou de liderar e serem pioneiras.

Pontos fracos:

A questão é que da mesma forma que o signo de Áries se empolga ele desanima se as suas vontades não forem atendidas ou se tiver que sair do comando. Então, precisa trabalhar a paciência e ter cuidado para o dinheiro não sair na mesma velocidade que entrou.

Touro e as finanças

Pontos fortes:

Uma das melhores posições de Vênus para ganhar dinheiro num mapa. Tem a capacidade de atrair dinheiro, valorizando a segurança financeira e as coisas boas da vida. Por isso, deve investir em profissões ou formas de ganhar dinheiro mais estáveis e constantes. Tem bom gosto e senso estético.

Pontos fracos:

Por querer alcançar situações mais estáveis, pode se acomodar demais ou empacar. Seria bom trabalhar a segurança interior para poder ganhar mais flexibilidade e poder se jogar mais em oportunidades interessantes para melhorar sua vida financeira.

Vênus em Gêmeos e as finanças

Pontos fortes:

Vênus em Gêmeos usa seu poder comunicativo e suas ideias para ganhar dinheiro. É muito social, um ótimo vendedor, sabe as palavras certas para atrair e convencer o outro. Cheio de talento para tudo que envolva expressão.

Pontos fracos:

Pode ficar mudando de interesse com frequência e não consegue ver o fruto do seu trabalho. Também há a possibilidade de escolher demasiadamente ou pensar demais e não agir ou fazer o que precisa para efetivamente ganhar dinheiro.

Câncer e as finanças

Pontos fortes:

Vênus em Câncer usa o dinheiro para nutrir suas necessidades emocionais e para cuidar dos demais. Consegue se dedicar a um negócio e/ou profissão que lhe traga conforto e segurança. Pode usar a intuição para saber exatamente o que o outro precisa. Excelente para a área de serviços.

Pontos fracos:

Preocupar-se demais com os familiares, por exemplo, e não olhar para as próprias necessidades. Desse jeito, vai acabar se enfraquecendo, sentindo-se menos realizado e sobrecarregado.

Vênus em Leão e as finanças

Pontos fortes:

Tem um poder magnético para criar valor e dinheiro. A sua autoconfiança faz com que o outro o reconheça e dê destaque às suas realizações. Pode usar sua criatividade e originalidade para ganhar mais em seus negócios.

Pontos fracos:

Pode se desestimular com críticas e opiniões negativas. Ou se achar o sabichão e acabar não ouvindo as opiniões alheias sobre finanças, o que pode acarretar prejuízos. Precisa ter cuidado com o excesso de expectativas.

Virgem e as finanças

Pontos fortes:

É um servidor nato, gosta de estar à disposição de alguma missão. Ótimo para trabalhos práticos e minuciosos. Prefere trabalhar com a lógica e ser útil, colocando em ordem o que precisa de algum tipo de esquematização ou organização.

Pontos fracos:

Pode esperar demais até tomar uma atitude, esperando o cenário perfeito para agir financeiramente. Se ficar preso ao excesso de críticas ou de detalhes, pode acabar estacionando sua abundância.

Vênus em Libra e as finanças

Pontos fortes:

É um signo onde Vênus se destaca e brilha. Tem a possibilidade de conseguir gerar boa quantidade de dinheiro. Excelente capacidade de criar beleza e harmonizar coisas ou situações. Apurado senso estético e ótima capacidade relacional podem render bons frutos. Um diplomata.

Pontos fracos:

Como dá muito valor às aparências, pode se enganar. Isto quer dizer que precisa avaliar o que é verdadeiro ou o que está fazendo porque parece bom aos demais. Precisa tomar cuidado para não ceder em excesso ao outro.

Escorpião e as finanças

Pontos fortes:

Esta é uma posição um tanto crítica para Vênus pois Escorpião é um signo que tem um quê de desapego. No entanto, a pessoa com esse aspecto tem muita capacidade de lidar com o dinheiro alheio. Trabalhando no mercado financeiro, por exemplo. Precisa gostar do que faz para se entregar.

Pontos fracos:

Pode ficar muito preso a situações do passado ou a mágoas e ressentimentos antigos. O excesso de desconfiança e introspecção também podem atrapalhar os contatos profissionais.

Vênus em Sagitário e as finanças

Pontos fortes:

É preciso que o dinheiro sirva à necessidade de leveza e expansão da pessoa que possui Vênus em Sagitário. Não é apegado a rotinas, precisa de espaço, aventuras e lidar com pessoas diferentes ou até de outros países. Pode trabalhar com filantropia. Sonha alto.

Pontos fracos:

Como possui um jeito mais leve de lidar com o dinheiro, pode acabar subestimando as consequências de suas decisões um tanto relaxadas demais. Por ser muito otimista, acha que tudo sempre dará certo no final.

Capricórnio e as finanças

Pontos fortes:

É um grande trabalhador e tanta dedicação traz seus frutos. Por isso, costuma conseguir boas posições. Gosta de gastar com itens valorosos. No fundo, sente a necessidade de criar estabilidade para sua vida e deixar um legado. Tem uma inteligência financeira natural.

Pontos fracos:

Trabalha demais, mas aproveita de menos o que ganha. Algumas vezes, seria bom deixar as obrigações no horário delas e aproveitar um pouco mais a vida, que não deveria ser só voltada para o profissional.

Vênus em Aquário e as finanças

Pontos fortes:

Um signo que preza por sua liberdade e autenticidade. Então, vai ser difícil prender a pessoa com essa posição de Vênus em algo muito maçante ou careta. É necessário haver inovação, muita troca de ideias e seria interessante a dedicação ao coletivo ou o trabalho com grupos de pessoas. É daí que vem (e para onde vai) o dinheiro.

Pontos fracos:

Precisa tomar cuidado com o excesso de idealismo que pode fazer a pessoa com Vênus em Aquário pensar demais nos outros e pouco em si. Por isso, é preciso estar atento às próprias necessidades e a ideias mirabolantes demais.

Peixes e as finanças

Pontos fortes:

É uma posição onde Vênus se encontra exaltada. Existe nas pessoas com Vênus em Peixes uma conexão energética, às vezes espiritual com o dinheiro. Por isso, tem muito desejo de criar coisas belas usando arte. Há uma qualidade altruísta e generosa. E quer ajudar o mundo!

Pontos fracos:

É preciso encher o próprio pote de ouro antes de querer ajudar o coletivo. Então, é necessário que a pessoa se aprofunde mais em si e em suas próprias necessidades. Além disso, precisa ter cuidado com o autoengano e promessas milagrosas demais.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

