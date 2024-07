Numerologia para Mães: como entender o Ano Pessoal dos filhos

Quando nos preparamos para uma viagem, é mais fácil desfrutá-la conhecendo antecipadamente o clima e a cultura local, certo? Da mesma forma, entender os aprendizados que as crianças tendem a passar ao longo do ano pode nos ajudar a ser mais eficazes na criação. É aí que entra a Numerologia para Mães.

Claro que nem sempre é possível se preparar para todos os acontecimentos. Mas ao sabermos os tipos de aprendizados que as crianças tendem a passar no decorrer do ano, podemos ser mais assertivos em nosso papel protetor e direcionador.

A Numerologia oferece às mães esse roteiro, ao revelar a dinâmica na qual seus filhos estarão envolvidos neste ano, de acordo com o Ano Pessoal. Ensinamos tudo a seguir.

Como descobrir o Ano Pessoal de seu filho?

Para descobrir o seu Ano Pessoal, recomendamos que você siga este passo a passo. É gratuito e rápido:

Acesse aqui o seu Mapa do Ano 2024 Personare Clique em Faça seu Mapa – Amostra Grátis Digite o nome como seu filho como consta na certidão de nascimento Por fim, escolha o ano atual Então, veja o resultado com o número do seu Ano Pessoal do seu filho

Aqui estão as orientações da Numerologia para mães e filhos.

Ano Pessoal 1

Se seu filho encontra-se no Ano Pessoal 1, o aprendizado dele neste ano girará em torno da necessidade de ser mais corajoso e fazer algumas renovações significativas.

Pode, por exemplo, ser chefe de turma ou liderar sua equipe no esporte que pratica. Ou mesmo mudar de escola.

Para ajudá-lo a ser mais ousado e assertivo, procure lhe dar mais espaço e o elogie quando tomar iniciativas. Incentive-o a depender de seus próprios recursos pessoais.

Ano Pessoal 2

Caso seu filho esteja no Ano Pessoal 2, ele pode estar mais sensível e dependente neste ano. As emoções e a imaginação dele provavelmente estarão mais afloradas.

Portanto, o quanto puder ser mais carinhosa e protetora neste ano, melhor ele se sentirá. Ele precisará de muito “colo” nesta fase.

Um clima de paz e harmonia também será essencial para deixá-lo tranquilo. Talvez ele necessite de mais apoio e companheirismo para fazer o que desejar.

Ano Pessoal 3

Se é o Ano Pessoal 3 o de seu filho, então ele talvez esteja com um humor mais oscilante. Muito empolgado num momento e mais desanimado em outro.

Possivelmente ele procurará chamar mais a atenção e receber muitos elogios. Então, quando ele estiver se comunicando, preste uma atenção ainda maior nele.

Seja a plateia que ele procurará para desenvolver seus talentos criativos e expressivos. Isso o satisfará emocionalmente, reduzindo a oscilação do humor.

Ano Pessoal 4

Caso neste 2014 seu filho esteja no Ano Pessoal 4, ele poderá se sentir mais exigido quanto a cuidar dos afazeres domésticos e ser mais responsável.

Ele também se cobrará por mais praticidade. O corpo (alimentação e saúde) também demandará mais atenção. A busca é por mais segurança e estabilidade.

Então, seja um ponto de apoio para ele neste período, ajudando-o a ser mais organizado e cuidadoso com sua saúde.

Ano Pessoal 5

Se o que simboliza este ano de seu filho é o Ano Pessoal 5, prepare-se para auxiliá-lo a definir prioridades. Porque ele poderá estar mais insatisfeito, inquieto e curioso.

Seu desejo será o de experimentar coisas novas e não ficar preso à rotina. Com isso, o risco dele se dispersar ao começar várias atividades simultaneamente e não se compromissar efetivamente com nenhuma é grande.

Assim, ensine-o a ter disciplina de modo versátil, ou seja, buscando fazer algo rotineiro de forma nova, diferente.

Ano Pessoal 6

Caso o simbolismo deste ano para seu filho seja o do Ano Pessoal 6, você poderá percebê-lo mais exigente. Porque as expectativas que ele tem para este ano são grandes.

Daí o risco de ele desanimar quando não consegue ser tão perfeito quanto gostaria em seu desempenho escolar ou no cumprimento de suas tarefas cotidianas.

Demonstre compreensão e ensine-o que ninguém é perfeito. Além, claro, de mostrar-lhe que é necessário tempo e prática para ele realizar o que tanto sonha.

Ano Pessoal 7

Se seu filho está no Ano Pessoal 7, ele possivelmente estará mais introspectivo. Poderá, por exemplo, querer desvendar certos mistérios daquilo que lhe chama a atenção.

É um ano excelente para aprender uma língua ou uma arte do apreço dele. Porque sua disposição em aprender está mais acentuada.

É preciso também respeitar bastante o ritmo dele neste período, uma vez que talvez preferirá ficar mais na dele e sem tanta energia para gastar com várias coisas ao mesmo tempo. Se ele quiser descansar mais neste ano, saiba que é uma necessidade bem comum neste Ano Pessoal 7.

Ano Pessoal 8

Se o Ano Pessoal 8 é o que seu filho se encontra neste ano, então, muito provavelmente, ele estará mais ambicioso. Poderá manifestar essa ambição ao querer se destacar mais, ou obter mais dinheiro (seja com um aumento da mesada ou mesmo se dispondo a trabalhar).

Vontade de adquirir mais respeitabilidade por aquilo que faz ou pela forma como se veste também costuma ser acentuada neste período. E por querer ser respeitado, alguns embates com figuras de autoridade (como professores ou os próprios pais) tendem a ocorrer.

Reconhecendo de forma justa os direitos e deveres seus e dele, ganhará sua confiança. E mostrará que ele poderá obter mais sucesso agindo de forma determinada.

Ano Pessoal 9

E se seu filho se encontra no Ano Pessoal 9, ele poderá se sentir mais insatisfeito com certos ambientes, relacionamentos e hábitos. Ajude-o a concluir o que não lhe agrada. Mostre a importância do desprendimento.

Como ele provavelmente buscará ser mais útil às pessoas neste período, pedir-lhe ajuda com mais frequência ou levá-lo a uma instituição de caridade podem ser excelentes saídas para ele servir e contribuir para a melhoria das condições de vida de outras pessoas.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br