Imprevistos e fenômenos climáticos: previsões da semana de 14 a 20/07

Marte e Urano estão agitando as previsões da semana de 14 a 20/07! Por isso, podemos ter imprevisibilidade em sistemas e mais chance de acidentes e fenômenos climáticos. Por outro lado, o período é favorável a novas experiências.

ANÚNCIO

Vamos contar tudo sobre isso, mas, antes, veja o resumo da Astrologia dos próximos dias:

Toda a semana: Marte e Urano em conjunção com Touro Toda a semana: Sol em sextil com Marte e Urano Toda a semana: Marte em sextil com Netuno e em trígono com Plutão A partir de quinta-feira (18): Mercúrio em quadratura com Marte e Urano A partir de quinta-feira (18): Vênus em sextil com Júpiter Sábado (20): Marte em Gêmeos

Você sabia que, apenas das tendências gerais, cada um desses trânsitos pode ser sentido de forma diferente por cada pessoa? É que cada um de nós tem os planetas em pontos diferentes do nosso Mapa Astral.

Assim, na medida que os astros se movimentam, acabam interagindo de forma diferente em cada mapa natal. Para descobrir como e o que podem significar para você, acesse gratuitamente seu Horóscopo Personalizado, porque ele faz a comparação dos trânsitos com a sua vida.

Previsões para semana de 14 a 20/07

Os trânsitos de Marte e Urano trazem inquietação para as previsões para semana de 14 a 20/07. Existe a grande possibilidade de ocorrerem imprevistos e notícias inesperadas.

Por exemplo, acidentes e fenômenos climáticos mais intensos estão na pauta de Urano, o planeta das mudanças inesperadas. Mas também teremos disposição para mudar e renovar diferentes áreas da nossa vida.

O ingresso de Marte em Gêmeos, no sábado (20), favorece a comunicação, o que pode ser um ponto positivo para quem souber (ou quer aprender a) usar essa ferramenta com assertividade.

Saiba mais sobre esses e outros trânsitos agora nas previsões para a semana de 14 a 20/07!

Toda a semana: Marte e Urano conjuntos em Touro

Durante toda a semana, teremos a conjunção de Marte com Urano no signo de Touro. É o principal aspecto da semana, que pode indicar aumento de fenômenos climáticos, como ventos e tremores de terra, acidentes rodoviários e aéreos, quedas de energia e em redes.

A combinação dos planetas em Touro também pode agitar e mexer em bolsas de valores, que é um assunto taurino.

Além disso, é preciso ter cuidado com a correria, devido a eventos imprevisíveis e propensão a pequenos acidentes.

Demoras, atrasos e cancelamentos vão exigir muita flexibilidade, especialmente quando Mercúrio se juntar a esta configuração a partir de quinta-feira (18), como você verá a seguir.

A partir de quinta-feira: Mercúrio em quadratura com Marte e Urano

A partir de quinta-feira (18), Mercúrio entra em quadratura com Marte e Urano. Vale lembrar que Mercúrio tem a ver com o dia a dia, trânsito, sistemas e deslocamentos – por isso quando ele fica retrógrado, tudo isso bagunça.

Por conta dessa quadratura, que é um aspecto astrológico tenso, temos um cenário mais delicado para acidentes, quedas elétricas, de sistemas e redes sociais. É um momento de muita instabilidade, já que estamos falando de três planetas dinâmicos.

Quem tem compromissos, como viajar de avião, precisa tomar cuidado com imprevistos e atrasos – não saia em cima da hora!

Por fim, com Mercúrio/Urano, é tentar relaxar um pouco, pois é um aspecto que dá um boom de energia nervosa, mas que também fala de um grande impulso por um pouco de liberdade e inovação por estes dias.

💡Vale fazer pausas estratégicas, quem sabe limpar a sua energia, para manter equilíbrio emocional e físico.

Opinião pública agitada

Aqui também podemos ter notícias inesperadas, que podem agitar bastante a opinião pública. A possibilidade de segredos virem à tona tem muito a ver com a Lua Cheia da próxima semana, que já está trazendo notícias impactantes.

No Mapa do Brasil, a Casa 3 rege vias, ruas e colégios, fazendo com que tudo isso fique mexido. Lembrando que Marte com Urano já traz chance de acidentes rodoviários e outras situações imprevisíveis, por tanto, tudo isso fica ainda mais forte.

Toda a semana: Sol em sextil com Marte e Urano

Para amenizar as questões anteriores, estamos no Mês de Câncer, assim, o Sol faz um sextil com Marte e Urano em Touro. Nesse aspecto harmonioso, existe a oportunidade de mudança.

Se soubermos aproveitar, esse é um grande ponto forte da semana.

Do que precisamos desapegar? Onde podemos modernizar? O que precisa de um novo olhar na nossa vida? Confira aqui um passo a passo de desapego

Os temas financeiros também têm destaque nesse sextil, trazendo mais clareza sobre esse assunto.

💡Aproveite e descubra 8 maneiras para conquistar sua prosperidade financeira.

Por fim, em Sol com Urano e Marte, podem surgir surpresas boas. É uma combinação muito inteligente e estimulante, de grandes insights, além de um up na energia!

Toda a semana: Marte com Netuno e Plutão

Durante toda a semana, Marte também estará em sextil com Netuno e em trígono com Plutão. São dois aspectos positivos, que fazem a energia fluir.

Portanto, podemos contar um pouquinho com o fator sorte para lidar com os imprevistos. Mas sem abusar!

Marte em bom aspecto com Plutão também traz grande força, o que pode ajudar na recuperação depois de um período mais difícil, em que Vênus quadrou Plutão e nos deixou mais vulneráveis.

A partir de quinta-feira: Vênus em sextil com Júpiter

A partir de quinta-feira (18), acontece um sextil entre Vênus e Júpiter. Esse aspecto favorece o lado social, alegre e exuberante! Ótima notícia, não é?

Ele remete a alguém indo viajar para encontrar parentes e amigos. Talvez chegando com atraso em função da quadratura de Mercúrio e Urano, mas sem deixar de curtir a vida.

A partir de sábado: Marte em Gêmeos

No sábado (20), Marte ingressa em Gêmeos, onde fica até o início de setembro. Estávamos vivendo Marte em Touro, que foca em uma tarefa de cada vez.

Agora, Marte em Gêmeos gosta de entrar em mais de uma frente ao mesmo tempo. Isso faz aumentar nossa inquietação, trazendo estímulo e vontade de sair e passear, além de experimentar coisas novas e aprender.

Esse aspecto também ativa a comunicação. O que pode ser bom ou ruim, dependendo de cada pessoa.

Você é mais assertiva(o) e comunicativa(o) ou tende a brigar na comunicação? O que será que tem a aprender sobre isto?

Marte está associado a estímulo, mas também a brigas. Em Gêmeos, pode favorecer polêmicas, discussões e agitação para as comunicações.

É o que estamos acompanhando, por exemplo, nas eleições norte-americanas. E. em breve, vamos pensar também nas Olimpíadas de Paris, que vão acontecer com este animado (e polêmico!) trânsito de notícias e curiosidade.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com