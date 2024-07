Atenção com conflitos: previsões da semana de 07 a 13/07

Prepare-se, pois não será uma semana leve! As previsões da semana de 07 a 13/07 indicam tendência a situações mais tensas e/ou conflitos na vida pessoal e no coletivo – reforçando as previsões da Astrologia para o segundo semestre de 2024.

Antes de continuar para entender os detalhes e as dicas das previsões da semana de 07 a 13/07, veja o resumo astrológico:

Até quinta-feira (11): Mercúrio em sextil com Júpiter Toda a semana: Sol em trígono com Saturno Toda a semana: Marte em conjunção com Urano A partir de quarta-feira (10): Vênus em oposição a Plutão A partir de quinta-feira (11): Sol em sextil com Marte Quinta-feira (11): Vênus em Leão

Para saber como cada um desses trânsitos pode atuar na sua vida especificamente, é importante ficar de olho no Horóscopo Personalizado. Porque somente ali você vai poder entender como os movimentos no céu interagem com o seu mapa astral. Com isso, recebe conselhos mais assertivos.

Previsões para semana de 07 a 13/07

Para nossa sorte, teremos três pontos fortes nesta semana: Mercúrio em sextil com Júpiter e Sol em trígono com Saturno e em sextil com Marte. Eles garantem animação, organização, mais centramento e assertividade.

Ainda bem, pois a oposição entre Vênus e Plutão tende a trazer mais questões para relações e pessoas próximas e favorecer perdas ou prejuízos materiais e afetivos..

Por fim, a conjunção de Marte e Urano traz imprevisibilidade em uma mão, mas também libertação e mudança na outra.

Quer entender este contexto todo? Então, chega junto para entender as previsões para semana de 07 a 13/07, lendo até o fim, pois há informações bem importantes no final do artigo.

Até quinta-feira: Mercúrio em sextil com Júpiter

Até quinta-feira (11), Mercúrio em Leão está em sextil com Júpiter em Gêmeos. Esse é um aspecto harmonioso, que traz animação, ajuda a ter uma visão mais ampla das coisas e dá um toque de humor. Ou seja, a previsão é que a semana comece bem animada!

Simbolicamente, temos um planeta perto (Mercúrio) e outro longe (Júpiter). Então, podemos interpretar Júpiter como uma paisagem.

Quando estamos mal por algum motivo, a paisagem nos faz bem. Dar uma caminhada e desfocar do plano mental (Mercúrio) pode ajudar a lidar com situações complicadas. Essa é uma das maneiras de ativar esse aspecto Mercúrio-Júpiter.

Vale, ainda, focar em coisas felizes e alegres. Ou seja, focar em notícias difíceis ou conversas pesadas podem prejudicar o clima – que já tende a piorar ao longo da semana.

A partir de quarta-feira: Vênus em oposição a Plutão

A partir de quarta-feira (10), Vênus, ainda em Câncer, começa a se opor a Plutão. No dia seguinte (11), Vênus ingressa em Leão e segue formando esse aspecto tenso com Plutão em Aquário.

Esse trânsito pode indicar aumento de situações de criminalidade e conflitos em grandes cidades. Isso porque Vênus é o bem, e Plutão é uma ameaça ao bem.

Então, temos um contexto complicado, com possibilidade de mais assaltos, crimes, assédios e perseguição, enfim, posturas mais autoritárias no coletivo e vida pessoal. Cuide-se mais.

Pode haver, também, prejuízos na agricultura em função de questões climáticas. Ou mesmo perdas materiais e afetivas, como de uma pessoa famosa muito querida.

No amor, há uma tendência de as coisas que já não estavam boas virem à tona, podendo levar ao término de relações. Tudo depende do contexto, podendo ser apenas uma crise a ser resolvida. Para ajudar, este artigo fala sobre como tomar decisões difíceis no relacionamento.

Além disso, em Vênus com Plutão, pode aparecer um gasto alto não esperado, como uma multa, e serem dias de mais preocupação com família. Lembre-se dos bons aspectos da semana se algum tipo de situação chegar.

Quinta-feira: Vênus em Leão

A partir de quinta-feira (11), Vênus ingressa em Leão, onde transita até o início de agosto. Com exceção desta semana, um pouco mais tensa, essa é uma Vênus exuberante, que gosta de se divertir e quer se sentir prestigiada e valorizada no amor.

Um dos motivos para as relações terminarem, com Vênus em Leão em oposição com Plutão nesta semana, é a falta do calor que Leão tanto aprecia. É um signo que não gosta de uma relação esfriada e mecânica, afinal, é do elemento Fogo.

A partir de quinta-feira: Sol em sextil com Marte

A partir de quinta-feira (11), Sol começa um sextil com Marte. É um aspecto que dá energia e vitalidade. É o momento de agir e ter assertividade. Combinado com os trânsitos positivos da semana.

Toda a semana: Sol em trígono com Saturno

Na quinta-feira (11), o Sol faz um sextil exato com Marte – mas as suas energias permeiam toda a semana. Este é um aspecto positivo, que sugere energia, assertividade, atitude e vitalidade.

É o momento de agir e ter assertividade. Combinado com os trânsitos anteriores, temos três grandes pontos fortes nesta semana!

Toda a semana: Marte em conjunção com Urano

Durante toda a semana, bem como também na próxima, temos a conjunção de Marte com Urano em Touro. Nesse aspecto, tudo pode acontecer, pois o planejado tende a mudar de última hora.

Infelizmente, essa combinação pode trazer aumento de acidentes. Por isso, é importante tomar mais cuidado.

Aqui também podemos ter alterações e fenômenos climáticos, gerando as perdas que falamos anteriormente.

Na vida pessoal, a conjunção de Marte-Urano pede a energia do improviso, muito uraniana, pois as coisas podem não acontecer como esperávamos.

Porém, é um aspecto que favorece mudanças. A combinação de Marte com Urano traz criatividade, ajudando a fazer as coisas de uma forma diferente e romper com o que não serve mais. Como a conjunção ocorre em Touro, pode haver boas e novas ideias para a vida financeira e material.

Urano também tem cara de libertação. Portanto, quem está em uma relação que não vai bem pode se libertar.

Não será um processo fácil, devido à oposição de Vênus com Plutão. Pode haver resistência da outra parte ou algum tipo de disputa. Porém, às vezes, o grito de independência precisa ser dado mesmo assim se você sente que é a hora.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

